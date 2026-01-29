La CGT presiona a gobernadores para frenar la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) profundizó su ofensiva política para frenar la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que se debate en el Congreso. En coordinación con referentes legislativos del peronismo, la central sindical busca debilitar el respaldo parlamentario a la iniciativa.

El triunvirato viene manteniendo reuniones con jefes de bloque y senadores del PJ, además de abrir canales de diálogo con sectores de la UCR y bloques provinciales. Desde la central sostienen que el proyecto oficialista carece de consenso social y que tampoco cuenta con el respaldo de las pequeñas y medianas empresas, que observan con preocupación el impacto de una mayor precarización laboral.

El reclamo a los gobernadores

En paralelo a las gestiones en el Congreso, las seccionales provinciales de la CGT desplegaron una estrategia para influir en los gobernadores que podrían aportar votos clave al oficialismo. El foco está puesto en mandatarios peronistas y aliados que mantienen una postura ambigua frente a la reforma.

En Salta, los cruces fueron públicos luego de que el gobernador Gustavo Sáenz se mostrara junto a dirigentes cercanos al oficialismo nacional. Desde la CGT provincial reclamaron una reunión urgente y denunciaron una degradación de derechos que contradice los principios históricos del peronismo. La tensión obligó al mandatario a convocar a legisladores propios para analizar el proyecto.

Dudas, silencios y negociaciones

El escenario se repite en otras provincias. En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro expresó reparos parciales a la iniciativa, aunque desde la CGT cuestionan la falta de diálogo y recuerdan el acompañamiento previo a leyes clave del Ejecutivo. En Catamarca, el silencio del gobernador Raúl Jalil mantiene abiertas las incógnitas, mientras el sindicalismo local mantiene encuentros con los legisladores que ya mostraron predisposición a facilitarle el camino a La Libertad Avanza.

Desde la CGT aseguran que la coordinación entre las conducciones nacionales y provinciales es permanente y que la disputa por la reforma laboral recién empieza. En ese marco, advierten que el Gobierno enfrenta resistencias crecientes, lo que pone en duda la viabilidad política de un proyecto que, lejos de generar consensos, profundiza las tensiones.