La CGT se moviliza por San Cayetano y define su estrategia política

La CGT participará hoy 7 de agosto de la marcha por San Cayetano, en una jornada que marcará su última aparición callejera del año. Mientras sus “cuerpos orgánicos” esperarán la llegada de columnas en Diagonal Sur, la conducción sindical concentra su atención en dos frentes: el recambio de autoridades en noviembre y su posicionamiento ante las elecciones de medio término.

Con tensiones internas entre sectores dialoguistas y confrontativos, la central obrera transita un reordenamiento marcado por disputas de liderazgo. La candidatura de Jorge Sola gana fuerza entre los gremios grandes, mientras otros dirigentes buscan acuerdos con el Gobierno.