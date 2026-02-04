La Fraternidad confirmó el paro de trenes por reclamo salarial

El sindicato ferroviario La Fraternidad ratificó este martes el paro de trenes previsto para el jueves 5 de febrero, tras rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional. La medida de fuerza se extenderá durante 24 horas y alcanzará a todas las líneas del área metropolitana, los servicios de larga distancia y el transporte de carga.

El secretario general del gremio, Sebastián Maturano, explicó que la oferta oficial contemplaba un aumento del 2% para diciembre, 1,4% en enero y 1,3% en febrero y marzo. Según el dirigente, esos porcentajes resultan insuficientes frente a la inflación proyectada, y no responden a las necesidades de los trabajadores. La reunión con las autoridades fue calificada como negativa y el gremio decidió sostener la protesta.

Ante la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo dicte una conciliación obligatoria, Maturano aseguró que respetarán las disposiciones legales, aunque advirtió que la falta de diálogo real y la oferta limitada reflejan la escasa voluntad del Gobierno de atender el reclamo.