La Justicia no le permite votar a Cristina
La Justicia revirtió una decisión del juzgado federal de Río Gallegos.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) revocó una sentencia de primera instancia que le permitía a Cristina Kirchner votar en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
El fallo inicial había considerado que la condena que pesa sobre la expresidenta, que la inhabilita para ocupar cargos públicos de por vida, no anulaba automáticamente su derecho al voto. La fiscalía provincial apeló esa decisión, y ahora la CNE la revocó.
Al respecto, la Cámara argumentó que la sentencia se dictó de oficio (no fue solicitada por Cristina), y que no hubo un análisis concreto del caso, algo que la jurisprudencia exige.