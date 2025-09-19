La Legislatura bonaerense rechaza la derogación de zonas frías

Como bien informó diario Hoy en su edición anterior, Milei incluyó en el proyecto del Presupuesto 2026 la eliminación de 3,1 millones de usuarios de Zonas Frías. Se trata de un régimen que le otorga subsidios energéticos a habitantes de zonas frías del país, e incluye a parte de la provincia de Buenos Aires.

Ante esto, la Cámara de Diputado bonaerense aprobó un proyecto presentado por Gustavo Pulti, de Unión por la Patria, para rechazar esta decisión del Ejecutivo nacional. “Se quita las zonas frías sin que hayan cambiado las temperaturas que justificaron el beneficio y tampoco mejoraron las condiciones económicas: todo lo contrario”, advirtió el diputado.

Por otra parte, obtuvo media sanción el proyecto que busca reglamentar la actividad de los acompañantes terapéuticos en la provincia de Buenos Aires. Se trata de una demanda histórica del sector que desde hace años reclama reconocimiento formal, mejores condiciones laborales y una regulación clara de sus funciones.

Diputados también aprobó la ley que regula el uso de pantallas en la primera infancia y en las escuelas primarias. La iniciativa, que ya había obtenido media sanción del Senado, busca promover hábitos saludables en torno a la tecnología, concientizar sobre sus riesgos y establecer pautas claras respecto a la utilización de celulares dentro de los establecimientos educativos.