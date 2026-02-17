La oposición dialoguista le pone un freno al Gobierno

Si bien Javier Milei pretende tener aprobada la reforma laboral en la última semana de febrero y abrir las sesiones ordinarias con el proyecto listo, los sectores dialoguistas de la oposición comienzan a plantear reparos de cara a las negociaciones en la Cámara de Diputados. Desde algunos bloques ya expresaron que su objetivo es introducir cambios sustanciales en la reforma y eso demoraría su aprobación.

Por un lado, el PRO ya advirtió su disidencia con la ley actual. Antes del debate en el Senado, el bloque que lidera Cristian Ritondo sostuvo la necesidad de que el depósito del salario pueda realizarse en billeteras virtuales. Esta sugerencia fue quitada la semana pasada ante presiones de los bancos, pero, ante el reclamo de las Fintech, el macrismo insistirá con su incorporación en Diputados.

En dicha Cámara el partido amarillo tiene mucho más poder de fuego que en el Senado. En la Cámara Baja, el interbloque Fuerza del Cambio mantiene 22 miembros y se disputa con Unidos la tercera minoría, una discusión que se saldará en marzo.

Por otra parte, el PRO también buscará cambiar las licencias por enfermedad, que establecen reducciones del 25% y el 50% del salario ante incapacidades producto de enfermedades o actividades voluntarias. Esta disposición fue una de las principales críticas a la reforma laboral, lo que llevó al Gobierno nacional a plantear su modificación.

A su vez, la UCR también hará observaciones. Los radicales buscan que la reforma laboral disponga una cuota sindical voluntaria y que las indemnizaciones computen aguinaldo y vacaciones. Además, rechazan la derogación del Estatuto del Periodista y el desfinanciamiento del Incaa. Asimismo, el radicalismo remarcó ausencias críticas en la letra de la ley, como la limitación de mandatos sindicales, la ampliación de licencias por paternidad y pisos de protección social para trabajadores de plataformas.

En ese marco, los aliados no tienen problemas en demorar la discusión unos días si eso habilita la sanción de una ley mejor, aunque el proyecto deba volver al Senado después de marzo. Como ese no es el objetivo de Milei, no se descarta que el Gobierno busque soluciones laterales como cambios en la reglamentación.