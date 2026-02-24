La Provincia alerta por el industricidio

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, volvió a cargar contra el cierre de empresas. Ante el conflicto de FATE, advirtió que las firmas cerradas a nivel nacional se concentran en la provincia de Buenos Aires.

“El cierre de FATE no es un hecho aislado, la destrucción de empresas y empleos es la norma bajo este Gobierno nacional”, sostuvo el funcionario del gabinete de Axel Kicillof. A continuación, relató que, con datos a noviembre 2025, “ya son casi 22.000 empresas menos en Argentina” desde la asunción de Javier Milei en la Presidencia. De ese total, 5.832 corresponden a la provincia de Buenos Aires, “la más afectada del país por su peso industrial”, afirmó López. Se trata de 211 empleadores bonaerense registrados menos entre octubre y noviembre del año paso.

Ante esto, el ministro bonaerense lanzó: “Producción en caída y mercado interno debilitado derivan en cierres y suspensiones; miles de argentinos, de bonaerenses, que pierden su empleo. Es un modelo social y productivamente insostenible”.

“En la Provincia sabemos que hay otro camino: de desarrollo, federalismo e inclusión”, sentenció.