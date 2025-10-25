La Provincia celebró que se restablezcan las pensiones por discapacidad

Tal como informó diario Hoy días atrás, el Juzgado Federal N°2 de Catamarca dictó una medida cautelar para todo el país que ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) restituir todas las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas por el gobierno de Milei. La decisión también obliga a abonar los haberes retenidos y dispone que, hasta tanto no exista sentencia definitiva, se suspendan las auditorías y nuevas bajas.

Ante esto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires celebró el fallo. En este camino, desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad destacaron el valor de la acción articulada y la lucha colectiva para conseguir este triunfo en la Justicia, y ratificaron su compromiso para seguir promoviendo el ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad.

En ese marco, la subsecretaria de Políticas Sociales de la cartera que conduce Andrés Larroque, Bernarda Meglia, subrayó que durante todo este proceso, la Provincia acompañó a las personas con discapacidad, a sus familias y a las instituciones que trabajan en la materia. En este sentido, según informó la funcionaria, se brindó apoyo, asesoramiento y acompañamiento frente a las suspensiones dispuestas por el Gobierno nacional.

Al respecto, trazó una paralelismo con la gestión de Milei que profundiza la exclusión y la incertidumbre.