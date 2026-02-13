La Provincia se ataja ante posible conflicto policial

Aunque en territorio bonaerense no se registró un estallido similar al acuartelamiento policial de Santa Fe, el malestar dentro de la fuerza de seguridad permanece latente y se expresa en reclamos por aumentos salariales, actualización de horas extras, mejoras en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y una mayor atención a la salud mental.

En este sentido, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense advirtieron que “no tolerará acciones que vulneren la ley ni pongan en riesgo la seguridad pública”.

No obstante, reconocen la profundidad del problema salarial. Al respecto, el ministro Javier Alonso que “los sueldos en la Argentina son una miseria hoy”. Asimismo, el funcionario de Axel Kicillof detalló que un oficial que recién inicia su carrera percibe alrededor de 1.050.000 pesos entre salario básico y adicionales, aunque admitió que “igual no alcanza”.

En ese marco, Alonso explicó que unos 30.000 efectivos realizan tareas de policía adicional para complementar ingresos, y que algunos recurren a trabajos en aplicaciones digitales, una práctica que el Ministerio regula para evitar faltas disciplinarias y preservar la imagen institucional.