La votación en el Senado llegó a los medios internacionales

La media sanción de la reforma laboral en el Senado generó repercusión inmediata en la prensa internacional. Diversos portales incluyeron la noticia en sus portadas y la vincularon con el contexto económico y político del país.

France24 le otorgó un lugar destacado en su sitio digital, junto a notas sobre vínculos del país con Estados Unidos y cuestiones judiciales. El medio francés también resaltó el aumento de la inflación y las dudas sobre el método de medición oficial, lo que sumó un matiz económico al debate parlamentario.

En Rusia, Sputnik News priorizó la información sobre la votación en la Cámara alta por encima de otros hechos regionales. En cambio, Actualidad RT relegó la noticia a un espacio secundario y acompañó la cobertura con imágenes de la represión policial frente al Congreso.

Radio France International también incluyó la reforma laboral en su portada, aunque sin el despliegue de France24. La diversidad en el tratamiento refleja cómo la discusión argentina impacta en el exterior, con lecturas que combinan política interna, tensiones sociales y la persistente preocupación por la inflación.

La presencia de la noticia en medios internacionales confirma que el debate parlamentario trasciende fronteras y se instala como un tema de interés global, reforzando la idea de que la política argentina continúa siendo observada con atención en distintos escenarios del mundo.