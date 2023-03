Lanzaron el programa Conectar Igualdad Bonaerense y se entregarán 300.000 computadoras

A través de un importante acto que se llevó a cabo en Berazategui, Axel Kicillof encabezó ayer el lanzamiento del programa Conectar Igualdad Bonaerense, que prevé la entrega de unas 300.000 netbooks a estudiantes de la Provincia. En el evento, el mandatario señaló que “la iniciativa busca que pibas y pibes tengan oportunidades y una vida mejor”.

Acompañado por el Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la vicegobernadora Verónica Magario; el jefe comunal Juan José Mussi; y el vicejefe de Gabinete, Juan de Jesús, Kicillof destacó: “Les vamos a dar computadoras a todos los chicos y chicas que las necesiten, porque lo que realmente los hace libre es la educación y que se les cumplan sus derechos. Para eso está el Estado”.

“Uno se puede esforzar más o menos, si se sacrifica y hace mérito, seguro le irá mejor. Pero siempre importa de dónde partió, dónde nació, algo que no depende de uno”, continuó el mandatario y consideró que “sin oportunidades, aunque haya voluntad y esfuerzo, se corre muy de atrás”.

En tanto, al hablarles a los estudiantes secundarios que estuvieron presentes, el gobernador les dijo: “Se les pide esfuerzo, pero muchas veces no depende solo del mérito o sacrificio sino que hay que igualar, abriendo escuelas o universidades públicas desde el Estado”.

De esta manera, sentenció: “Si uno no sabe manejar una computadora, corre de kilómetros de atrás para estudiar, para encontrar trabajo. No es culpa de ustedes poder o no acceder a la computadora”.

“Yo creo muchísimo en el esfuerzo, pero no es culpa de ustedes si la plata no alcanza. Son fenómenos sociales, nacionales y mundiales”, precisó el mandatario y concluyó que “ahí es donde aparece el Estado para que ustedes tengan acceso a ese derecho”.