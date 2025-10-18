Legisladores bonaerenses celebraron el Día de la Lealtad

Legisladores bonaerenses del peronismo conmemoraron el Día de la Lealtad con mensajes en redes sociales y distintas actividades públicas.

La titular del bloque de senadores de Unión por la Patria, Teresa García, apeló a la raíz histórica del movimiento y sintetizó: “El pueblo fue leal a Perón, y Perón fue leal con su pueblo”. En la misma línea, Emmanuel González Santalla vinculó la lealtad con Néstor y Cristina Kirchner, destacando que “Néstor devolvió la política al pueblo y Cristina la sostuvo frente a la persecución y el odio”.

Por su parte, el senador Pedro Borgini evocó las palabras de Perón en 1945, cuando afirmó que “es el pueblo trabajador y humilde de la patria que está de pie”, y remarcó que ese compromiso sigue siendo la base para transformar la historia. Con tono reflexivo, María Rosa Martínez definió la fecha como “el día que cambió al peronismo para siempre”, mientras que Gabriela Demaría reivindicó al movimiento como “una fuerza viva que incorporó nuevas luchas y derechos, pero siempre estuvo del lado del pueblo”.

Desde Mar del Plata, el diputado Gustavo Pulti destacó que “hay un pueblo, hay una Nación y hay futuro cerca, para que toda la banalidad empobrecedora de estos días quede lejos”.

Finalmente, el diputado Ariel Archanco reafirmó la línea kirchnerista al señalar que el peronismo “una vez más está proscripto y enfrentando la injusta detención de su principal líder”, trazando un paralelismo con aquel 17 de octubre de 1945 que dio origen al Día de la Lealtad.