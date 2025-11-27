$Libra: Davis busca despegar a Milei

Hayden Davis, el empresario detrás de $Libra, lanzó un fideicomiso en internet denominado “The Libra Trust”.

Su página web afirma que los fondos recaudados con el token se repartirán en subvenciones para pymes argentinas, lo que refuerza el argumento de Milei para promocionar la criptomoneda. Además, el sitio asegura que operará “con total independencia de Hayden Davis y Javier Milei”.

La maniobra se activó minutos antes de una audiencia clave, donde la jueza Rochon debía evaluar un pedido de la demanda colectiva para congelar los fondos de Davis. Finalmente, la magistrada rechazó la solicitud.