Libra: Diputados denuncian “intromisión” de la Justicia

La comisión investigadora del caso $Libra presentó un recurso de apelación contra la resolución del Juzgado Federal Nº 8, que había rechazado el pedido de auxilio de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de funcionarios citados.

Se trata de una medida que busca “reafirmar el compromiso de esclarecer las responsabilidades políticas, financieras y administrativas” en torno al funcionamiento de la cuestionada criptomoneda.

En este sentido, en un comunicado, la comisión advirtió que la decisión judicial “lesiona las atribuciones constitucionales del Congreso”.