Magario: “Nosotros no somos yankees, somos peronistas y argentinos”

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, reivindicó al Partido Justicialista y lanzó un mensaje cargado de identidad política frente al escenario actual. “Nosotros no somos yankees, somos peronistas y argentinos, fundamentalmente”, afirmó en clara alusión al estrecho vínculo que el presidente Javier Milei mantiene con Estados Unidos.

La dirigente bonaerense convocó a la militancia a “caminar los barrios y recorrer cada lugar” para fortalecer la organización territorial. También pidió a los sindicatos que “reivindiquen a cada uno de los trabajadores en este tramo más esencial”, subrayando la necesidad de unidad en un contexto de crisis económica y social.

La vicegobernadora apeló a la memoria histórica del peronismo y sostuvo que “es hora de dar vuelta la página de la historia y que empiece a nacer una nueva acá”. Su discurso buscó enlazar la gesta fundacional del movimiento con los desafíos actuales, marcados por la inflación, el endeudamiento y la pérdida de poder adquisitivo.

En ese sentido, Magario cuestionó la dependencia del Gobierno nacional respecto de la Casa Blanca y advirtió que las decisiones económicas “no pueden estar dictadas desde afuera”. Para la dirigente, el peronismo debe reafirmar sus banderas históricas de justicia social, independencia económica y soberanía política frente a un modelo que, según señaló, “profundiza la desigualdad y posterga a los trabajadores”.