Marcha de judiciales contra la reforma laboral

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) que encabeza Julio Piumato se movilizó ante el Palacio de Tribunales para rechazar ante la sede de la Corte Suprema de Justicia por el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires. La medida está plasmada en la reforma laboral que el Senado encamina a aprobar definitivamente este viernes.

Los trabajadores judiciales realizaron la protesta en el marco de un paro que comenzó al mediodía. A su vez, desde el lunes se encuentra ocupado por los trabajadores el edificio de Diagonal Norte 760, perteneciente a la Justicia laboral, con apoyo del gremio.

El traspaso de la Justicia Laboral Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es para Piumato “la liquidación del fuero del trabajo, es algo totalmente inconstitucional”. “Estamos peleando por todos los medios para frenar este disparate, porque nunca en la historia judicial argentina se cerró un fuero nacional”, expresó el dirigente sindical a través las redes sociales del sindicato.

Agregó que el traspaso del fuero laboral a la Ciudad “es la punta de lanza para seguir con el desguace de la justicia nacional y apunta a transformar un país federal en uno totalmente unitario”.

Según Piumato, este traspaso busca “regir no solo las relaciones laborales sino también las económicas cuando esto le toque al fuero comercial”, que se encuentra en situación similar al laboral.