Marcha por la liberación de Milagro Sala

A 10 años de la detención de Milagro Sala, organizaciones sociales y de derechos humanos convocaron a una caravana para reclamar por su libertad.

Las actividades comenzarán hoy con una marcha de Madres de Plaza de Mayo en el icónico lugar porteño a las 15.30, y continuarán el viernes (día que se cumplen los 10 años) con un recorrido que parte a las 12 horas de Plaza San Martín a Plaza Moreno.

La movida se enmarca en una fecha clave, ya que, al cumplirse dos tercios de su condena de 15 años de prisión, se habilita a su defensa a iniciar el trámite para solicitar la libertad condicional.