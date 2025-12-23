Más desregulaciones para los vuelos

El Gobierno dio un paso más hacia la desregulación del sistema aéreo: eliminó la obligatoriedad de la presentación del plan de vuelo para los operadores privados y la prohibición de vuelo visual nocturno.

La medida fue celebrada por Sturzenegger: “Ahora el Estado no te va a preguntar más adonde vas”.

Adelantándose a las críticas por el fomento al narcotráfico, el ministro aclaró que “la única exclusión es que Argentina tiene una zona de alta vigilancia área por tema narcotráfico por encima del paralelo 29S”. En esa zona se necesitará contar con un ADSB para rastrear en tiempo real a las aeronaves.