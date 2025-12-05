Más empresas se suman a las suspensiones y despidos

La apertura importadora y el bajo consumo (producto de la caída del poder adquisitivo de la población) es un combo fatal que está hundiendo en el entramado industrial y productivo del país. Como bien viene informando diario Hoy, esto se refleja en la cantidad de empresas que se ven obligadas a reducir personal o, directamente, cerrar.

A los casos más resonantes de Generals Motors, Essen y Whirpool, ahora se sumó Mondelez. La firma confirmó un freno productivo inusual en la planta de General Pacheco, su complejo industrial más grande en Argentina, y avanza con un reordenamiento operativo para administrar un nivel de stock que supera con holgura el promedio histórico.

Entre las decisiones que tomó la dirección de la empresa se incluye adelanto de vacaciones, reducción de relevos, readecuación de turnos y menor uso efectivo de capacidad instalada incluso en diciembre, un mes que tradicionalmente traccionaba ventas.

Como consecuencia, por primera vez en su historia, la empresa comunicó un apagado programado de varias líneas en diciembre en Pacheco, donde trabajan más de 2.000 personas, acompañado por un esquema para que el personal tome una semana de vacaciones pagas y una semana adicional de licencia.

Según información que circula entre delegados y fuentes internas, las ventas cayeron alrededor de 15.000 toneladas en el acumulado del año, un retroceso que afectó sobre todo a categorías de alto volumen como galletitas, chocolates y alfajores.