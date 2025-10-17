Mayans: “EE. UU. debería cambiar su embajador y poner a Milei”

El presidente del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, lanzó duras críticas al rumbo económico del Gobierno y a la relación con Estados Unidos. En declaraciones radiales sostuvo que el programa oficial “está fracasado” y que el propio presidente Javier Milei “no entiende nada de lo que hace”. Con ironía, afirmó que Washington “debería cambiar al embajador y poner directamente a Milei”, porque “trabaja para la industria norteamericana y no defiende los intereses de la Argentina”.

El legislador formoseño advirtió que el plan económico se apoya en un endeudamiento “brutal” y en un valor ficticio de la divisa, sostenido con préstamos externos. Según su visión, Estados Unidos respalda al Gobierno solo hasta las elecciones, tras lo cual “vendrá la devaluación”. Asimismo, cuestionó al ministro Luis Caputo, a quien acusó de actuar en beneficio de su propio grupo económico.

Mayans señaló que con estas políticas el comercio exterior “no cierra por ningún lado” y que el Ejecutivo “miente a sabiendas” en el Presupuesto, porque no podrá cumplir con gobernadores, jubilados ni trabajadores. Calificó al programa como “insustentable” y recordó que los dólares del campo “no duraron ni quince días”.

Por último, el senador ironizó sobre el blanqueo de capitales y la presencia de José Luis Espert en las listas de La Libertad Avanza, al señalar que “decían que iban a perseguir narcos y terminaron trabajando con ellos”.