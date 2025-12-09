Mayoristas rechazan la paritaria firmada por Comercio

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) rechazó el acuerdo salarial firmado entre Faecys y las principales cámaras empresarias, al considerar que incorpora “costos ocultos” que afectan la competitividad del sector. Según la entidad, los aportes obligatorios encarecen los costos laborales, promueven la informalidad y terminan impactando en el consumidor.

Entre los puntos cuestionados se destaca el aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional, equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por trabajador, que recauda más de $30 mil millones anuales y se redistribuye entre la Cámara Argentina de Comercio y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

La cámara también señala el seguro complementario de retiro La Estrella, que desde junio de 2025 representa el 1,6% del salario, y la Contribución Solidaria por Covid-19 a Osecac, que continúa vigente pese al fin de la pandemia.

“Nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte”, remarcaron desde Cadam, rechazando un esquema que encarece costos y margina a los mayoristas.