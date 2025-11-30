Metalúrgicos alertan por la crisis del sector

El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), Elio Del Re, trazó un panorama crítico sobre la situación del sector. “Estamos atravesando un escenario muy complejo”, sintetizó.

Según el último relevamiento de la entidad, la actividad muestra una caída del 4,7% interanual, con un deterioro profundo en casi todos los rubros. “Solo una actividad tuvo crecimiento: todo lo que tiene que ver con acoplados y semirremolques. El resto, lo que es laminación, forja y fundición, tiene un promedio de baja del 15% respecto de 2024”, explicó Del Re en diálogo con AM750.

A su vez, alertó por el empleo. El empresario explicó que la metalurgia es un sector compuesto en un 98% por pymes nacionales, intensivo en mano de obra y de fuerte presencia federal. Por eso, el retroceso productivo golpea directamente al empleo: en los últimos 20 meses se perdieron casi 15 mil puestos de trabajo metalúrgicos. “Para nosotros es un fracaso despedir gente”, subrayó.