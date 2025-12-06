Milei amenaza con bloquear el endeudamiento de Kicillof

Tras un mes de negociaciones intensas, la Legislatura bonaerense aprobó la Ley de Financiamiento y Axel Kicillof celebró un triunfo político que parecía garantizar recursos para la gestión. Sin embargo, la tranquilidad duró poco ya que el Gobierno nacional amenaza con no convalidar el endeudamiento, paso indispensable para que la Provincia acceda a créditos y ejecute el Presupuesto 2026.

Históricamente, la autorización de Nación era un trámite burocrático con firmas de Economía, Interior y el Banco Central. Hoy se transformó en una herramienta de presión. Sebastián Pareja, referente de La Libertad Avanza, anticipó que Milei no avalará “acuerdos de casta hechos a espaldas de la ciudadanía” y acusó al Gobernador de “endeudar a los bonaerenses para repartir cargos”.

El gobernador se hizo eco de las críticas y apuntó al ministro de Economía, Luis Caputo. “Que lo aprueben y rápido, ni bien lo mande. Rapidito Toto, por favor”, ironizó en La Plata. Además, remarcó que lo aprobado no es nueva deuda sino un refinanciamiento de vencimientos heredados de la gestión de María Eugenia Vidal, subrayando que se trata de cubrir compromisos ya asumidos y no de ampliar pasivos.

La advertencia marca un cambio de escenario. A principios de año, la autorización nacional se otorgó sin objeciones. Ahora, Milei busca condicionar a Kicillof, a quien percibe como rival con proyección hacia 2027. La amenaza expone la utilización política de un mecanismo que debería ser técnico y desnuda la intención de la administración libertaria de continuar con el desfinanciamiento de la Provincia.