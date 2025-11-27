Milei define por decreto el salario mínimo

Luego de seis meses, se reunió el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, pero no hubo acuerdo. De esta manera, el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) será definido por decreto por el Gobierno nacional.

Los representantes de los empresarios ofrecieron la irrisoria oferta de aumento de 4 mil pesos ahora ($326.000), y 23 mil en abril ($349.000). Por su parte, la CGT y la CTA de los Trabajadores reclamaron llevar el SMVM a $512.000 en diciembre y $553.000 en abril. En tanto, la CTA Autónoma exigió $736.000 (progresión del pedido de las 3 centrales en abril pasado).

“Luego de pasar a un cuarto intermedio, y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto. Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo nacional ha aplicado siempre el mismo criterio: sellar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial”, informaron desde CTA Autónoma.