Milei encabezó el acto por el aniversario del Combate de San Lorenzo

El presidente Javier Milei encabezó en Santa Fe el acto por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, realizado en el Campo de la Gloria.

Con el sable corvo del general José de San Martín en sus manos, el mandatario cumplió su objetivo de blandir la espada que trasladó del Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos en Palermo. La ceremonia incluyó una recreación del combate de 1813, con tropas uniformadas de época y maniobras coreografiadas.

El presidente ingresó acompañado por Karina Milei y saludó al público rompiendo el protocolo antes de dirigirse al palco oficial. En su discurso, destacó que el sable “no es una pieza neutra de exhibición” sino “el símbolo material más poderoso de la Nación”.

Tras una semana marcada por polémicas y críticas de distintos sectores, el presidente reforzó un relato revisionista que busca legitimar el traslado. Desde ahora, el sable podrá visitarse en el Regimiento de Patricios, con entrada libre y gratuita, en un gesto que reabre el debate sobre el uso político de los símbolos nacionales.