Milei oficializó los nuevos cargos en el Gabinete

En el marco del reordenamiento que impulsa la Jefatura de Gabinete, el Ejecutivo oficializó una serie de nombramientos en el Gabinete mediante decretos publicados en el Boletín Oficial.

Entre las designaciones se confirmó que Daniel Scioli asumirá como secretario de Turismo y Ambiente con carácter ad honorem. También se promovió a Javier Lanari al frente de Comunicación y Prensa, área que volvió a quedar bajo la órbita de la Jefatura.

Por otro lado, Ignacio Devitt fue nombrado secretario de Asuntos Estratégicos, mientras que en Economía se designó a Federico Matías Ramos Nápoli como secretario de Asuntos Nucleares. En Salud, Rodrigo Alberto Sbarra ocupará la Subsecretaría de Coordinación Administrativa. Las resoluciones consolidan la nueva estructura que busca ordenar funciones, reforzar la conducción política y acelerar la reorganización interna que el Gobierno considera necesaria para su esquema de gestión.