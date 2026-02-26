Milei participó del homenaje por el nacimiento de San Martín

El presidente Javier Milei participó del homenaje por el 248° aniversario del nacimiento de José de San Martín, realizado en la Plaza de Retiro que lleva su nombre.

El mandatario ingresó acompañado por la banda de Granaderos y estuvo junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Allí colocó una ofrenda floral en el monumento al Libertador. En paralelo, la Casa Rosada difundió un mensaje destacando su legado de libertad y vocación continental, subrayando la enseñanza perdurable que dejó para la Nación.