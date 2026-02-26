Milei participó del homenaje por el nacimiento de San Martín
El Presidente asistió al acto por el natalicio del Libertador realizado en la Plaza de Retiro.
El presidente Javier Milei participó del homenaje por el 248° aniversario del nacimiento de José de San Martín, realizado en la Plaza de Retiro que lleva su nombre.
El mandatario ingresó acompañado por la banda de Granaderos y estuvo junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Allí colocó una ofrenda floral en el monumento al Libertador. En paralelo, la Casa Rosada difundió un mensaje destacando su legado de libertad y vocación continental, subrayando la enseñanza perdurable que dejó para la Nación.