La Plata

lunes 24 DE noviembre 2025

T: 17º

H: 87%

Temperatura

17º

Humedad

87%

Milei prepara las sesiones extraordinarias

El Gobierno busca aprobar Presupuesto 2026 y reformas clave en sesiones extraordinarias”.

El Gobierno nacional prepara los últimos detalles para convocar en las próximas horas a las sesiones extraordinarias en el Congreso. El objetivo es aprobar el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas claves, que incluyen cambios en materia tributaria, previsional, laboral y penal.

En el oficialismo consideran que la discusión presupuestaria será el eje de la primera etapa a lo largo de diciembre.

En tanto, pese a que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, manifestó su intención de extender la actividad parlamentaria durante enero, lo más probable es que se retome en febrero.

Mileiextraordinariasdiario Hoy

Noticias Relacionadas