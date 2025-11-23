Milei prepara las sesiones extraordinarias

El Gobierno nacional prepara los últimos detalles para convocar en las próximas horas a las sesiones extraordinarias en el Congreso. El objetivo es aprobar el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas claves, que incluyen cambios en materia tributaria, previsional, laboral y penal.

En el oficialismo consideran que la discusión presupuestaria será el eje de la primera etapa a lo largo de diciembre.

En tanto, pese a que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, manifestó su intención de extender la actividad parlamentaria durante enero, lo más probable es que se retome en febrero.