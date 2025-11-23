Francos admitió que quería seguir

El ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que, si bien su salida del Gobierno se dio en buenos términos, reconoció que le hubiera gustado continuar en su cargo. Además, agregó que estaría dispuesto a regresar al Ejecutivo nacional si Javier Milei “se lo pide”.

“Me hubiera gustado ser jefe de Gabinete con un bloque de 90 diputados y uno de senadores de 20”, expresó el exfuncionario.

En tanto, el exministro reafirmó su compromiso de “apoyar al Gobierno” y se mostró contento por la “tarea realizada” durante su gestión. “Estoy bien, asumiendo que ya no soy jefe de Gabinete, viendo que Argentina sigue un rumbo totalmente claro y esto se verá reflejado en los años venideros”, señaló.

Sobre Manuel Adorni, su reemplazo en la Jefatura de Gabinete, consideró que “puede coordinar el Gabinete sin problemas” y destacó su rol como vocero presidencial: “Es jóven y tiene que hacer su experiencia”.