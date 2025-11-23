Rechazo a la “Ley de Libertad Educativa”

En los últimos días trascendió el borrador del proyecto de “Ley de Libertad Educativa” impulsado por el gobierno de Javier Milei, que buscaría reemplazar a la actual Ley Nacional vigente desde 2006. Ante esto, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) repudió la iniciativa y la calificó de “un ataque al sistema democrático en su conjunto”.

Mediante de un documento, la Junta Directiva del gremio cuestionó que los primeros artículos que salieron a la luz del borrador del proyecto pretende “eliminar la figura del Estado como garante principal del derecho a la educación y su responsabilidad total por el financiamiento de todo el sistema educativo, relegando su rol a la mera subsidiariedad”.

“Desde CTERA rechazamos enérgicamente el documento de Ley de Libertad Educativa y lo refutamos por tratarse de un verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto, que en todo su contenido arremete en contra de la garantía estatal del derecho a la educación, de la escuela pública, de las organizaciones sindicales y de los derechos sociales y laborales”, puntualizaron desde el sindicato.

El proyecto de “Ley de Libertad Educativa” recuperaría varias de las medidas que el Gobierno había planteado inicialmente en la Ley Bases. Si bien garantiza la gratuidad y obligatoriedad en los niveles inicial, primario y secundario, ya no define la educación como un “bien público”.