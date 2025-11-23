Milei se alineó a EE. UU. y no firmó el documento final del G20

Argentina volvió a plegarse a las decisiones de Estados Unidos al no acompañar la firma del documento final en la cumbre del G20. La postura del gobierno de Javier Milei en el evento que se desarrolla en Johannesburgo, Sudáfrica, contrastó con la del resto de los países miembros.

Según explicó Cancillería, esta decisión diplomática se funda en dos razones principales: la violación de la regla de consenso que rige al foro y diferencias sustantivas en el tratamiento del conflicto en Medio Oriente.

Desde la delegación argentina lamentaron que se haya dado por aprobada una declaración “sin el consenso de todos los miembros del foro, incluida la Argentina, entre otros”. Sin embargo, los únicos países que no firmaron fueron Estados Unidos y Argentina.

A su vez, el gobierno de Milei expresó su incomodidad con el modo en que se abordaron algunos temas sensibles, en especial el conflicto en Medio Oriente. Según adelantó la representación argentina, el documento tiene “una mirada parcial” y “omitía el contexto regional y las causas estructurales” del conflicto, elementos que el país considera indispensables para avanzar en “un proceso de paz genuino, sostenible y equilibrado”.

De antemano se sabía que Argentina iba a ir a contramano con el resto de los países. Milei decidió acompañar la postura de Trump y no viajar a Johannesburgo, por lo que envió en su lugar al nuevo canciller, Pablo Quirno. La decisión fue interpretada como una señal política clara de alineamiento con Estados Unidos.