Milei prepara tres viajes a EE. UU. en un mes

Javier Milei podría concretar tres viajes a Estados Unidos en apenas un mes. Según la agenda oficial, el 10 de febrero asistirá en Florida a la Hispanic Prosperity Gala en Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump. Luego, tras participar el 18 en Mendoza de las elecciones municipales, fue invitado el 19 a ser parte de la cumbre del Consejo de la Paz en Washington. Finalmente, el 9 de marzo viajará a Nueva York para el Argentina Week, donde expondrá ante empresarios en busca de inversiones.

La seguidilla de viajes refleja la prioridad del Gobierno en reforzar vínculos internacionales y proyectar una imagen de cercanía con líderes conservadores y con el mundo financiero.