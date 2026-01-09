Milei recibió a Díaz Ayuso en la Casa Rosada

Javier Milei recibió a Isabel Díaz Ayuso en una reunión destinada a fortalecer vínculos políticos y analizar la crisis venezolana tras la ofensiva de Estados Unidos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid solicitó la audiencia en el marco de un viaje privado por la región. Se trató de la primera reunión en territorio argentino y reflejó la afinidad ideológica que los une en la defensa de políticas liberales y críticas al chavismo. Ayuso ya había distinguido a Milei en 2024 con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, gesto que consolidó su vínculo.