Milei redobla su apuesta por el déficit cero y revive fantasmas del 2001

Tras una semana marcada por la derrota parlamentaria en 12 votaciones consecutivas, Javier Milei utilizó la cadena nacional para endurecer su postura fiscal. Durante 23 minutos, el presidente acusó al Congreso de impulsar leyes “para destruir el superávit” y anunció un paquete de medidas que busca “amurallar” el déficit cero, entre ellas, prohibir que el Tesoro se financie con emisión monetaria y penalizar presupuestos con saldo negativo.

La propuesta recuerda inevitablemente a la Ley de Déficit Cero de 2001, impulsada por Domingo Cavallo y apoyada por Patricia Bullrich, que recortó salarios y jubilaciones en medio de la recesión. Aquella receta, defendida entonces por el FMI, no contuvo la crisis: el riesgo país se disparó, la economía se hundió y la tensión social derivó en el estallido de diciembre, con la renuncia de Fernando de la Rúa.

Milei aseguró que “no vino a buscar atajos” y advirtió que, si el Congreso quiere “volver atrás”, deberán “sacarlo con los pies para adelante”. La historia reciente muestra que este tipo de planes suele terminar no solo con números en rojo, sino con el país en llamas.