Otro viernes rojo en los mercados: caen acciones y bonos argentinos

Los mercados financieros protagonizaron otro viernes rojo para los activos argentinos. Las acciones de empresas nacionales que cotizan en Wall Street cayeron hasta un 10,3%, en una jornada en la que no lograron seguir la tendencia positiva de los índices bursátiles estadounidenses. El S&P Merval, principal indicador de la Bolsa porteña, retrocedió un 3,2%.

Loma Negra encabezó las pérdidas en Nueva York con un derrumbe del 10,3%, seguida por YPF (-5,1%) y Edenor (-4,7%). En paralelo, los bonos en dólares también operaron en baja: el Bonar 2038, el Global 2038 y el Global 2041 cayeron un 0,5%.

En paralelo, el riesgo país elaborado por J.P. Morgan se ubicó en los 728 puntos básicos, con una leve baja del 1% respecto del día anterior.

Los analistas advierten que la baja no puede explicarse solo por factores empresariales: el retroceso también refleja la falta de señales económicas claras y un clima político cada vez más enrarecido. “El balance de YPF no gustó y el de Loma fue flojo, pero está todo bajando”, analizó Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment.

La combinación de tasas elevadas, una deuda en pesos sin mejoras y disputas internas en el oficialismo alimenta la percepción de riesgo. En lugar de transmitir confianza, el Gobierno parece contribuir a la volatilidad, atrapado en su propio laberinto político y sin un plan consistente para estabilizar las expectativas.