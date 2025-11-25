Milei retoma su agenda tras el feriado con reuniones clave

Javier Milei retomará la actividad oficial tras el fin de semana largo con una agenda cargada que combina política interna y relaciones exteriores. La jornada comenzará con la reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, donde se discutirá el Presupuesto 2026, pieza clave que el oficialismo pretende aprobar en sesiones extraordinarias. El encuentro refleja la necesidad del Ejecutivo de consolidar consensos en un Congreso donde los apoyos aún se negocian y las resistencias persisten.

Más tarde, el Presidente encabezará la entrega de sables a las Fuerzas de Seguridad junto a Alejandra Monteoliva, futura ministra que reemplazará a Patricia Bullrich cuando asuma su banca en el Senado. El acto busca mostrar continuidad institucional, aunque también expone la rotación de figuras en áreas sensibles.

Al mediodía, Milei recibirá al canciller israelí Gideon Sa’ar, acompañado por empresarios de su país. El Gobierno espera que la visita se traduzca en inversiones, mientras se avanza en la polémica promesa de trasladar la Embajada argentina a Jerusalén Occidental en 2026, decisión que genera debate diplomático.

El contraste entre la búsqueda de inversiones externas y la necesidad de consolidar consensos en el Congreso revela que, más allá de la foto diplomática, el desafío central del Gobierno sigue siendo sostener su agenda en un escenario político y económico marcado por tensiones internas.