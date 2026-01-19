Milei viaja a Davos para participar del Foro Económico

El presidente Javier Milei volverá a participar del Foro Económico Mundial, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero en Davos, Suiza. El mandatario partirá el lunes desde Buenos Aires hacia Zúrich, donde hará escala antes de llegar a la ciudad alpina.

La comitiva estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno. Bajo el lema “El espíritu del diálogo”, la 56ª edición reunirá a unos 3.000 participantes de 130 países, entre jefes de Estado, empresarios y líderes sociales.

Milei brindará un discurso este miércoles, donde se espera que defienda nuevamente el capitalismo de libre empresa y cuestione lo que denomina “las garras del socialismo”, en línea con sus intervenciones anteriores. Sus presentaciones de 2024 y 2025 dejaron una fuerte impronta ideológica y generaron polémica, especialmente por sus declaraciones sobre la ideología de género, que fueron criticadas en distintos ámbitos.

La presencia del Presidente en Davos busca instalar su visión en un foro global, aunque el impacto real de su discurso en la economía argentina sigue siendo incierto.