Milei volvió a ser blanco de burlas en la prensa de EE. UU.

La imagen internacional de Javier Milei volvió a ser objeto de sátiras en la prensa extranjera. Esta vez, un programa emitido por CNN, utilizó la ayuda económica de 20.000 millones de dólares de Donald Trump para ridiculizar al mandatario argentino.

El presentador mostró imágenes del show musical que Milei protagonizó en el Movistar Arena y alertó: “El dinero va a este tipo”. Los panelistas sumaron comentarios irónicos, entre ellos una definición que se viralizó: “Parece un Wolverine de bajo presupuesto”.