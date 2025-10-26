Molineros no entregan insumos

Los panaderos bonaerenses advirtieron que los molinos no están entregando pedidos desde el viernes. Según les advirtieron, esta situación se extenderá hasta el lunes, después de las elecciones nacionales.

“Las empresas están especulando con los resultados y con cómo reaccionan los mercados ante una eventual victoria o derrota del gobierno nacional”, denunció Martin Pinto, de la Cámara de Industriales Panaderos de la provincia de Buenos Aires (Cipan).

Desde la Federación Argentina de Industrias del Pan (Faipa) sugirieron a sus afiliados “no realizar compras” y rechazar la “especulación” de parte de los molinos.