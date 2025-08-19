Nación creó una Mesa Conjunta para controlar la frontera

El Gobierno oficializó la creación de una Mesa Conjunta de Coordinación para conducir las acciones de las Fuerzas Armadas junto a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales en las zonas de frontera. La medida se dispuso mediante la Resolución Conjunta 68/2025 de los ministerios de Defensa y Seguridad, firmada por Luis Petri y Patricia Bullrich, y publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La Mesa tendrá a su cargo la planificación, coordinación, supervisión y evaluación de los operativos de vigilancia y control ya en curso, con el fin de optimizar el despliegue y evitar superposiciones. También deberá elaborar protocolos de actuación interinstitucionales, fijar lineamientos estratégicos y tácticos, supervisar su cumplimiento y elevar informes semanales con propuestas de mejora y necesidades logísticas.

La estructura funcionará en tres niveles: el primero encabezado por los ministros, el segundo integrado por las secretarías de Estrategia y Asuntos Militares y de Seguridad Nacional —que llevará la dirección del organismo—, y el tercero conformado por el Estado Mayor Conjunto y las jefaturas de las fuerzas policiales y federales.

La resolución se apoya en el artículo 17 del Decreto 1112/2024, que habilita a las Fuerzas Armadas a brindar apoyo logístico y operativo en áreas fronterizas, siempre bajo el marco legal vigente. El Plan Anual definirá los puntos de despliegue, los objetivos estratégicos y las órdenes operativas, restringiendo la actuación de las fuerzas a pasos no habilitados y fuera de zonas urbanas.