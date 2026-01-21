Nación oficializa partidas y refuerza el control estatal

El Gobierno nacional formalizó la distribución de las partidas previstas en el Presupuesto 2026 y estableció un esquema más estricto para el manejo de fondos y la designación de cargos públicos.

La medida reglamenta la Ley 27.798 y fija criterios claros sobre la asignación de recursos y responsabilidades en cada organismo. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concentrará la facultad de desagregar créditos, mientras que toda cobertura de vacantes deberá contar con certificación previa.

También se ordena el financiamiento de empresas estatales y se refuerzan los controles sobre plantillas y obras públicas, con el objetivo de garantizar mayor transparencia en la gestión.