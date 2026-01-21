Se postergó el encuentro del PJ bonaerense y crece la tensión interna

La Junta Electoral del Partido Justicialista (PJ) bonaerense decidió posponer la reunión prevista para este martes debido a que aún no cuentan con el padrón final de afiliados que podrán participar de los comicios.

La nueva fecha fijada para el encuentro es este miércoles a las 17 bajo modalidad mixta, presencial en la sede de Matheu 130 en la Ciudad de Buenos Aires o virtual por Zoom. Cabe recordar que en la reunión del 9 de diciembre se había acordado incluir todas las fichas presentadas hasta el 30 de diciembre de 2025 con una antigüedad mínima de 180 días. La presentación ya fue realizada ante la Justicia Electoral, que deberá definir el padrón definitivo.

En paralelo, el kicillofismo aceleró la junta de avales ante un posible escenario de competencia con el kirchnerismo duro. La estrategia recuerda lo ocurrido en junio de 2025, cuando la opción de listas propias funcionó como mecanismo de presión en las negociaciones.

La discusión sobre la futura conducción partidaria ya está instalada. Mientras el kirchnerismo acercó nombres de consenso como Federico Otermín o Leo Nardini, el entorno del gobernador impulsó alternativas como Julio Alak o Verónica Magario. En este contexto, dirigentes cercanos a Kicillof avanzaron en la convocatoria de referentes distritales para sumar acuerdos y mantener abierta la posibilidad de listas propias.

La incógnita continúa siendo si se logrará una lista de unidad o si finalmente habrá elecciones internas el 15 de marzo. El plazo para alcanzar un acuerdo vence en febrero y, de no mediar consenso, el PJ bonaerense se encamina a una competencia entre el camporismo y el sector de Kicillof.