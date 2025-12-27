Nación oficializó un aumento de 2,47% para los jubilados en enero

El Gobierno confirmó un aumento del 2,47% para jubilados y pensionados en enero de 2026, correspondiente a la inflación de noviembre. El ajuste alcanza a todas las categorías y se complementa con un bono para quienes perciben el haber mínimo.

Según Anses, los titulares con la mínima recibirán $70 mil adicionales, totalizando $419.299,32. Quienes superen ese monto tendrán un bono proporcional. La PUAM será de $349.439,46 y las Pensiones No Contributivas de $314.509,52. Además, la AUH ascenderá a $125.518 y la Asignación por Hijo con Discapacidad a $408.705. Los pagos se realizarán en las fechas del calendario habitual.