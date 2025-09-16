Nación paró el ingreso de científicos al Conicet

Alrededor de 1.250 investigadores se encuentran hace dos años en lista de espera para ingresar al Conicet. Ante esto, los investigadores alzaron nuevamente la voz: “La situación es crítica, ya que muchos de los que siguen en espera no perciben ingresos desde hace dos años”. Se trata de profesionales que llevan una década formándose dentro del sistema científico nacional.

“El retraso en las designaciones no solo vulnera derechos laborales, sino que compromete la continuidad de líneas de investigación estratégicas para el país”, apuntaron los investigadores en diálogo con el portal El Destape.

A su vez, mientras desde el gobierno de Javier Milei afirman que se trata de “una cuestión presupuestaria”, un reciente informe del grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) reveló que el Estado argentino cuenta con al menos 53 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinados a proyectos científicos y becas, que no se utilizaron.