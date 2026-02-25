Nación privatizó la venta de propiedades estatales

El gobierno de Javier Milei avanzó en la tercerización mediante privados de la venta de las propiedades estatales a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Esto permite que empresas privadas cobren comisión y generen pérdidas en los fondos estatales.

Así lo hizo mediante la Resolución 3/26, que reglamentó el Decreto 195/25 de marzo del año pasado. Aquella norma incorporó la posibilidad de que las ventas de bienes muebles del Estado puedan realizarse no solo a través de plataformas electrónicas públicas, sino también mediante plataformas privadas.

En el caso de estas plataformas privadas, la AABE deberá convocar una licitación pública para seleccionar a las empresas que presten el servicio de organización y gestión de subastas electrónicas o intermediación comercial.

Además, se establece que el valor base o precio final de los bienes será fijado por el servicio administrativo financiero de la jurisdicción propietaria. Para ello, se podrán utilizar indicadores de mercado y referencias del sector privado. Esto deja la puerta abierta a que estas empresas privadas encargadas de la venta cobren una comisión por su servicio, lo que genera una pérdida de fondos para el Estado.

En paralelo, el mismo decreto de marzo de 2025 autorizó a la AABE a que la venta de bienes pueda realizarse a través de plataformas electrónicas.