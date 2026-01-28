Nación prolonga la emergencia energética del gas hasta 2027

El Gobierno nacional decidió prorrogar la emergencia energética en transporte y distribución de gas natural hasta fines de 2027, mediante el Decreto 49/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida, firmada por Javier Milei y su gabinete, extiende un esquema que ya había sido renovado en 2024 y 2025, y que ahora se prolonga ante la ausencia de infraestructura clave.

Según los considerandos, las obras estructurales recién estarían operativas en el invierno de 2027, lo que obliga al Estado a sostener la emergencia por dos años más. El texto oficial admite que la importación de Gas Natural Licuado seguirá siendo necesaria para garantizar el abastecimiento, mientras se intenta ampliar la capacidad de transporte.

El decreto fija objetivos como asegurar el suministro en los meses de mayor demanda, sustituir combustibles más costosos y crear un mercado específico para el invierno. También establece un precio máximo para el GNL importado y habilita a privados a usar la infraestructura de regasificación.

La decisión refleja la dificultad del Ejecutivo para resolver un problema que se arrastra desde 2023 y que expone la dependencia externa del país frente a la falta de planificación energética.