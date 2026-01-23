La Plata

viernes 23 DE enero 2026

Notorio gesto del embajador en Francia

Sielecki defendió la soberanía argentina por Malvinas.

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, participó de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea francesa y, al notar que el mapa que se proyectaba detrás suyo mostraba a las Islas Malvinas como británicas, exigió que lo corrijan o no brindaba su intervención.

Según el funcionario oficialista, continuar con su disertación sin solicitar la modificación “sería un problema en distintos niveles, incluso jurídico”.

FranciaMalvinasembajador

