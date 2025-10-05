Nueva ayuda de Elon Musk a Milei

En un fuerte gesto de respaldo al gobierno de Milei, el magnate Elon Musk activó una significativa rebaja en los precios de su servicio de internet satelital, Starlink, en Argentina.

La baja de precios se aplica tanto al costo del equipo (la antena) como a los abonos mensuales. Esto vuelve a la tecnología satelital una opción más accesible.

La compañía oficializó los nuevos valores a través de su sitio web, con descuentos que alcanzan el 20% en el hardware y promociones en los planes de servicio.

La medida se interpreta como un claro apoyo a la gestión libertaria y una apuesta por el mercado local.