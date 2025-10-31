Nuevo interbloque de LLA y el PRO en Diputados

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, se reunieron para acordar un interbloque entre el partido amarillo y La Libertad Avanza (LLA).

De oficializarse, esa conjunción de bloques alcanzará 115 diputados, de los cuales 81 son del espacio violeta y 24 del PRO. En consecuencia, alcanzarían la primera minoría, cualidad que actualmente posee Unión por la Patria.

Con ese número, el oficialismo tendría mayoría en las comisiones y la presidencias de esos cuerpos parlamentarios, que son la llave para sancionar las leyes.