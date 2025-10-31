Trabajadores del PAMI realizaron un contundente paro

Trabajadores de todas las delegaciones del país de PAMI realizaron este jueves un paro nacional para reclamar recomposición salarial.

Según denunciaron, sus sueldos no aumentan desde octubre del 2024. En ese marco, el Gobierno ofreció un incremento del 0,8%, por lo que los gremios lo consideraron insuficiente.

En paralelo, ATE movilizó al Ministerio de Desregulación que encabeza Sturzenegger.